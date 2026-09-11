Mama Bella encabeza los datos de la 4.ª válida en La Rinconada este domingo

Este domingo 13 de septiembre, el programa hípico en el Hipódromo La Rinconada presenta en su duodécima carrera (4.ª válida del 5y6) un emocionante trofeo en handicap libre para yeguas de 4 y más años, ganadoras de 2 carreras, en recorrido de 1.200 metros. La prueba cuenta con una atractiva premiación especial adicional de 30.420 US$.

Análisis de las Competidoras Clave

Mama Bella (USA) (1): Con la guía de J. Lugo y la preparación de R. D'Angelo, es la yegua de mayor jerarquía en el lote. Su velocidad en el tiro corto y los antecedentes en la distancia la convierten en la máxima rival a vencer.

Easyasyouplease (USA) (2): Con O. Rivas (-3 kg) y bajo la preparación de R. D'Angelo, viene demostrando enorme efectividad. Su descargo de peso será un factor decisivo para presionar el parcial inicial.

Chosen Factor (USA) (6): Con J. Aray en los estribos y la preparación de G. Márquez, destaca por su gran rendimiento en el tiro y se perfila para salir a pelear los puestos de vanguardia desde el brinco.

Cheeca Blue (USA) (4) / Miss Paola (USA) (5): Yeguas con efectivos remates que pueden aprovechar cualquier desgaste en la punta para rematar con fuerza.

Elecciones ganadoras de MeridianoBet

Basados en el rendimiento reciente, los descargos de peso y la proyección de carrera, nuestras marcas para asegurar la jugada del 5y6 son:

Primera Marca: N.º 1 Mama Bella (USA) — Su experiencia en la distancia y excelente posición de partida le dan la primera opción de triunfo.

Segunda Marca: N.º 2 Easyasyouplease (USA) — El beneficio de los 3 kilos de descargo la hace sumamente peligrosa en el tramo decisivo.

Tercera Marca: N.º 6 Chosen Factor (USA) — Mantendrá la presión en los parciales y estará decidiendo en el lote.

El Golpe / Sorpresa: N.º 4 Cheeca Blue (USA) — Con J. A. Rivero, si hay una pelea violenta adelante, su remate puede sorprender a buen dividendo.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González