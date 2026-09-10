Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

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El cotejo entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, por la fecha 5 de La Liga, se jugará el próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Atlético de Madrid

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de La Liga

Real Sociedad viene de un resultado igualado, 0-0, ante Celta. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga

Atlético de Madrid viene de caer derrotado 0 a 3 ante Athletic Bilbao. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego empatado y solo 2 triunfos. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Atlético de Madrid quien ganó 3 a 2.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 6 Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 1 9 Real Sociedad 7 5 2 1 2 -2

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Valencia: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Osasuna: 16 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Real Madrid: 20 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Atlético de Madrid, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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