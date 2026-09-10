Francia - Ligue 1 2026-2027

Stade Brestois vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

Te contamos la previa del duelo Stade Brestois vs PSG, que se enfrentarán en el estadio Stade Francis-Le Blé el próximo domingo 13 de septiembre a las 14:45 horas. Willy Delajod será el árbitro del partido.

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Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 02:37 pm
Stade Brestois vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1
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El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 13 de septiembre a las 14:45 horas.

Así llegan Stade Brestois y PSG

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Mónaco.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois derrotó por 2 a 1 a Le Havre AC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de caer en su estadio ante Mónaco por 1 a 2.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y PSG resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PE - 1 PP).

PSG vivirá "Le Classique" ante Olympique de Marsella en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Stade Vélodrome, el 20 de septiembre, a partir de las 15:45 (hora Argentina).

El árbitro designado para el encuentro es Willy Delajod.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Mónaco 9 3 3 0 0 4
2
Paris FC 7 3 2 1 0 4
3
Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4
7
Stade Brestois 5 3 1 2 0 1
13
PSG 2 3 0 2 1 -1
DataFactory
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Auxerre: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Angers: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Olympique de Marsella: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Le Mans: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y PSG, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

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