Stade Brestois vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 13 de septiembre a las 14:45 horas.
Así llegan Stade Brestois y PSG
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Mónaco.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois derrotó por 2 a 1 a Le Havre AC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG viene de caer en su estadio ante Mónaco por 1 a 2.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y PSG resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el séptimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PE - 1 PP).
PSG vivirá "Le Classique" ante Olympique de Marsella en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Stade Vélodrome, el 20 de septiembre, a partir de las 15:45 (hora Argentina).
El árbitro designado para el encuentro es Willy Delajod.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mónaco
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Paris FC
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|Olympique Lyon
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|7
|Stade Brestois
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|13
|PSG
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Auxerre: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Angers: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Olympique de Marsella: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Le Mans: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y PSG, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas