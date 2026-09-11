Clásico Millard Ziadie 2026: Análisis, favoritos y pronósticos para la 5.ª válida en La Rinconada

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Este domingo 13 de septiembre, el Hipódromo La Rinconada viste sus mejores galas para celebrar la 13.ª carrera de la reunión, correspondiente a la quinta válida del tradicional juego del 5y6. En esta oportunidad se disputa el XXIII Clásico Millard Ziadie (Grado II), una prueba estelar en distancia de 1.400 metros reservada para ejemplares de 3 años, nacionales e importados, con un atractivo premio a repartir y una premiación especial adicional de 162.500 US$.

Análisis de los Competidores Clave

Bunker (9): Parte como el primer favorito de la competencia según la cátedra. Con la monta de J. Aray (16) y bajo la preparación de G. Márquez, viene mostrando una consistencia enviable en el tiro corto y medio. Pontevecchio (1): Registrado como el segundo favorito. Con F. González Jr. en los estribos y la preparación de G. Rojas, posee un excelente remate en los últimos metros y la capacidad de luchar desde la partida. Black Stone (5): Con J. Lugo Jr. y la preparación de R. D'Angelo, figura como el tercer favorito. Su desempeñó previo en tiros de aliento lo posiciona como un rival temible en el tramo final. Zorro Viejo (USA) (2) y El Irlandés (4): Ejemplares de enorme velocidad inicial que buscarán imponer el ritmo de carrera desde el brinco.

Pronósticos de Meridianobet

Primera Marca (Línea del 5y6): N.º 9 Bunker — Su combinación de velocidad de crucero y efectivo remate lo convierte en la base de la carrera.

Segunda Marca: N.º 1 Pontevecchio — Peligroso rival que estará acechando desde el segundo pelotón.

Tercera Marca: N.º 5 Black Stone — Indispensable para asegurar combinaciones de Superfecta y Pool de 4.

La Sorpresa: N.º 8 Uva Mataojo (URU) — Un ejemplar importado de calidad que puede pagar excelente dividendo si aprovecha una pelea en la vanguardia.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González