Genoa vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Genoa recibe el próximo domingo 14 de diciembre a Inter por la fecha 15 de la Serie A, a partir de las 13:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Inter

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa sacó un triunfo frente a Udinese, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 8 goles en contra y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Como 1907. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 2 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (10 PG - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 4 Roma 27 14 9 0 5 7 14 Genoa 14 14 3 5 6 -6

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Genoa e Inter, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.