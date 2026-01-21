Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Fulham y Brighton and Hove, por la fecha 23 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Brighton and Hove

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Leeds United por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove viene de empatar 1-1 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 31 puntos (9 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 9 PE - 6 PP).

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 22 15 5 2 26 2 Manchester City 43 22 13 4 5 24 3 Aston Villa 43 22 13 4 5 8 11 Fulham 31 22 9 4 9 -1 12 Brighton and Hove 30 22 7 9 6 3

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Nottingham Forest: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Fulham y Brighton and Hove, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

