Inglaterra - Premier League 2025-2026

Everton vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

En la previa de Everton vs Leeds United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 26 de enero desde las 16:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Simon Hooper.

Por

MeridianoBet
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 11:11 am
Everton vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League
Suscríbete a nuestros canales

El próximo lunes 26 de enero, a partir de las 16:00 horas, Leeds United visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.

Así llegan Everton y Leeds United

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton ganó su último duelo ante Aston Villa por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 6 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de vencer a Fulham en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 3 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 9 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Simon Hooper.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 50 22 15 5 2 26
2
Manchester City 43 22 13 4 5 24
3
Aston Villa 43 22 13 4 5 8
10
Everton 32 22 9 5 8 -1
16
Leeds United 25 22 6 7 9 -7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
Horario Everton y Leeds United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada LVBP Fórmula 1
Viernes 23 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO