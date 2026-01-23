Everton vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

El próximo lunes 26 de enero, a partir de las 16:00 horas, Leeds United visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.
Así llegan Everton y Leeds United
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton ganó su último duelo ante Aston Villa por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 6 a favor.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de vencer a Fulham en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 3 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 9 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Simon Hooper.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|22
|15
|5
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|22
|13
|4
|5
|24
|3
|Aston Villa
|43
|22
|13
|4
|5
|8
|10
|Everton
|32
|22
|9
|5
|8
|-1
|16
|Leeds United
|25
|22
|6
|7
|9
|-7
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
Horario Everton y Leeds United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas