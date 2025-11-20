Cremonese vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

El cotejo entre Cremonese y Roma, por la fecha 12 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Giovanni Zini.
Así llegan Cremonese y Roma
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Pisa por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma llega con ventaja tras derrotar a Udinese con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 3.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue Cremonese quien ganó 2 a 1.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (8 PG - 3 PP).
A Roma le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Napoli por el "Derby Del Sole". El esperado duelo se jugará el 30 de noviembre, desde las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Stadio Olimpico.
Giovanni Ayroldi es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|24
|11
|8
|0
|3
|14
|2
|Roma
|24
|11
|8
|0
|3
|7
|3
|Milan
|22
|11
|6
|4
|1
|8
|4
|Napoli
|22
|11
|7
|1
|3
|6
|11
|Cremonese
|14
|11
|3
|5
|3
|-1
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Cremonese y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas