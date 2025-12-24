Chelsea vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Aston Villa y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 27 de diciembre desde las 13:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Premier League.
Así llegan Chelsea y Aston Villa
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea igualó 2-2 frente a Newcastle United. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 6 goles y registró solo 6 a favor.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa viene de un triunfo 2 a 1 frente a Manchester United. No querrá perder su invicto de 4 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 12 goles marcados, con 7 encajados.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa se llevó la victoria por 2 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 3 PP).
Stuart Attwell fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|39
|17
|12
|3
|2
|21
|2
|Manchester City
|37
|17
|12
|1
|4
|25
|3
|Aston Villa
|36
|17
|11
|3
|3
|9
|4
|Chelsea
|29
|17
|8
|5
|4
|12
|5
|Liverpool
|29
|17
|9
|2
|6
|3
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Aston Villa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas