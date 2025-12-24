Chelsea vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Aston Villa y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 27 de diciembre desde las 13:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Premier League.

Así llegan Chelsea y Aston Villa

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea igualó 2-2 frente a Newcastle United. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 6 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de un triunfo 2 a 1 frente a Manchester United. No querrá perder su invicto de 4 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 12 goles marcados, con 7 encajados.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 3 PP).

Stuart Attwell fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 4 Chelsea 29 17 8 5 4 12 5 Liverpool 29 17 9 2 6 3

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Aston Villa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

