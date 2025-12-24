Burnley vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 18 de la Premier League se jugará el próximo sábado 27 de diciembre a las 11:00 horas.

Así llegan Burnley y Everton

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Vitality Stadium.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley consiguió sólo un punto en su último partido frente a Bournemouth, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de caer en su estadio ante Arsenal por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Everton resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Craig Pawson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 10 Everton 24 17 7 3 7 -2 19 Burnley 11 17 3 2 12 -15

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Burnley y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.