Bournemouth vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Bournemouth y Chelsea se miden en el Vitality Stadium el sábado 6 de diciembre a las 11:00 horas.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 10:35 am
Por la fecha 15 de la Premier League, Chelsea y Bournemouth se enfrentan el sábado 6 de diciembre desde las 11:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Chelsea

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Everton en el Vitality Stadium. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 13 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Chelsea finalizó con un empate - ante Leeds United. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 1 tantos.

 

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (7 PG - 3 PE - 3 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 30 13 9 3 1 18
2
Manchester City 28 14 9 1 4 16
3
Chelsea 24 13 7 3 3 12
4
Aston Villa 24 13 7 3 3 5
14
Bournemouth 19 14 5 4 5 -3
DataFactory

 

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
Horario Bournemouth y Chelsea, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

