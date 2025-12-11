Bologna vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 15:45 horas, Juventus visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Juventus

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de empatar ante Lazio por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 5 goles marcados y 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Napoli. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

El historial indica equilibrio en el marcador entre ambos equipos: han empatado en los últimos 5 partidos que se han enfrentado en este campeonato. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 5 Bologna 25 14 7 4 3 11 7 Juventus 23 14 6 5 3 4

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lecce: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Sassuolo: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Bologna y Juventus, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

