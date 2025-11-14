Alemania vs Eslovaquia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo A de las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Alemania y Eslovaquia se disputará el próximo lunes 17 de noviembre por la fecha 6 del grupo A de las Eliminatorias, a partir de las 15:45 horas en el estadio Red Bull Arena.

Así llegan Alemania y Eslovaquia

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Alemania en partidos de las Eliminatorias

En la fecha anterior, Alemania se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Luxemburgo. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Eslovaquia en partidos de las Eliminatorias

El anterior partido disputado entre Eslovaquia finalizó en empate por - ante Irlanda del Norte. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 2.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Eslovaquia lo ganó por 2 a 0.

El Grupo A es liderado por Alemania con 9 unidades y 8 anotaciones. Por su parte, Eslovaquia está en segunda posición en la tabla habiendo sumado 9 puntos y anotado 5 goles.

Fecha y rival de Alemania en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo A - Fecha 6: vs Eslovaquia: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Eslovaquia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo A - Fecha 6: vs Alemania: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Alemania y Eslovaquia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

