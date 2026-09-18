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Clásico Lanzarina: Aitana Princess acapara las miradas en la 3.ª válida de este domingo

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Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 01:06 pm
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Clásico Lanzarina: Aitana Princess acapara las miradas en la 3.ª válida de este domingo

Este domingo 20 de septiembre, la emoción hípica continúa en el Hipódromo La Rinconada con la disputa de la undécima carrera (3.ª válida del 5y6). Las potrancas de 2 años medirán fuerzas en los 1.200 metros de la edición XLVI Clásico Lanzarina (Grado II), competencia que ofrece una valiosa premiación especial adicional de 162.500 US$.

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Análisis de las Competidoras Clave

  • Aitana Princess (8): Montada por J. Lugo y bajo la preparación de R. García M., la hija de King Seraf demostró gran velocidad en sus presentaciones previas y parte como una de las principales aspirantes a tomar el mando.

  • Fortuna Suprema (10): Llevada por J. Aray y presentada por F. Parilli, cuenta con un pedigrí destacado que la posiciona para definir la prueba en el tramo final si logra sortear el puesto de pista externo.

  • Rybakina (3): Con la conducción de J. Lugo Jr. y bajo el entrenamiento de R. D'Angelo, es un ejemplar de respetable origen que viene con un plan de entrenamiento ideal para rematar con fuerza.

  • Moon White (7): Con la jineta J. Aranguren y la preparación de G. Márquez, se presenta como un ejemplar con argumentos para sorprender y colarse en los puestos de vanguardia.

Elecciones Estratégicas de MeridianoBet

Ajustando la proyección frente a la carrera, nuestras selecciones sugeridas para el 5y6 quedan estructuradas de la siguiente manera:

  • Primera Marca (La Base): N.º 8 Aitana Princess — Su gran velocidad de salida y consistencia en el tiro corto la perfilan como la principal carta al triunfo.

  • Segunda Marca: N.º 10 Fortuna Suprema — Posee el empuje necesario para rematar con fuerza en los 200 metros finales.

  • Tercera Marca: N.º 3 Rybakina — Excelente opción para reforzar las combinaciones de Pool de 4 y Superfecta.

  • El Golpe / Sorpresa: N.º 7 Moon White — Si se presenta un fraccional acelerado al inicio, su remate puede abonar un gran dividendo.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González

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