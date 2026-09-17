Manchester City vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

El duelo entre Manchester City y Sunderland correspondiente a la fecha 5 se disputará en el Etihad Stadium desde las 09:00 horas, el domingo 20 de septiembre.

Así llegan Manchester City y Sunderland

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City venció 1-0 a Manchester United en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 3 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 8 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

A Sunderland no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Arsenal. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 1 empate, tiene 3 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

Manchester City pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Etihad Stadium.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 12 puntos (4 PG), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Robert Jones.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 12 4 4 0 0 7 2 Manchester City 12 4 4 0 0 6 3 Leeds United 8 4 2 2 0 4 4 Hull City 8 4 2 2 0 3 14 Sunderland 4 4 1 1 2 -2

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Liverpool: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Ipswich Town: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aston Villa: 24 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Brighton and Hove: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Brighton and Hove: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Bournemouth: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Leeds United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Coventry City: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Sunderland, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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