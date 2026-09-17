Juventus vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5

El duelo entre Juventus y Atalanta correspondiente a la fecha 5 se disputará en el Allianz Stadium desde las 12:00 horas, el domingo 20 de septiembre.

Así llegan Juventus y Atalanta

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Juventus en partidos

Juventus buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Sassuolo. En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Atalanta en partidos

A Atalanta no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Cagliari. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 1 derrota y 2 victorias, tiene 5 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

Atalanta no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Luca Zufferli.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 12 4 4 0 0 11 2 Inter 12 4 4 0 0 7 3 Como 1907 10 4 3 1 0 5 8 Juventus 7 4 2 1 1 2 11 Atalanta 6 4 2 0 2 0

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos

Fecha 6: vs Cagliari: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lazio: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Genoa: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos

Fecha 6: vs Venezia: 12 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Milan: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Frosinone: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Juventus y Atalanta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

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