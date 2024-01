Inesperado beso en los Emmy: El apasionado momento de los actores de "The Bear"

La gala de los premios Emmy 2023 estuvo llena de sorpresas y emociones, pero un momento en particular se robó la atención del público: el apasionado beso entre los actores de "The Bear", la exitosa serie cómica que se llevó el galardón a la mejor producción.

La entrega de premios, que reconoció programas emitidos entre junio de 2022 y mayo de 2023, tuvo a "The Bear" como una de las grandes triunfadoras de la noche. El elenco completo subió al escenario para celebrar, pero la emoción llegó a su punto álgido cuando Ebon Moss-Bachrach, ganador al mejor actor de reparto, sorprendió a todos al besar apasionadamente a su compañero de reparto, el chef canadiense Matty Matheson.

El gesto inesperado generó una ola de reacciones y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. La serie, que sigue la historia de Carmy, un chef de alta cocina que se embarca en la gestión de un restaurante familiar de sándwiches, se llevó varios premios importantes, incluyendo la dirección y mejor actor.

El inesperado beso no solo fue un acto de celebración, sino que también reflejó la conexión y camaradería dentro del elenco de "The Bear". La serie, elogiada por su arriesgada trama en la segunda temporada, ahora se destaca no solo por su calidad narrativa sino también por este apasionado momento que quedará en la memoria de los fans y seguidores de los premios Emmy. Actualmente, la serie está