Empieza ahorrar para Semana Santa: Estas son las mejores playas para visitar

El invierno se acaba y el clima soleado y la primavera se empiezan a sentir en los países que se ubican en el norte del planeta, mientras que las naciones en e trópico ya disfrutan el clima playero. Recientemente, el famoso sitio de reseñas de viajes TripAdvisor reveló sus famosos premios Travellers’ Choice Best of the Best 2024, en donde están incluidas las mejores playas del mundo para visitar en este año.

Aunque el sitio web no reseñó ninguna playa de Venezuela, en este reportes decimos ampliarlo también para el país sudamericano, el cual cuenta con una gran costa y playas paradisíacas que no tiene nada que envidiarle al mundo.

Playa de Falésia – Portugal

Se localiza en la comunidad de Algarve y se caracteriza por tener arena de color dorado, aguas cristalinas y acantilados de color naranja que la hacen única y especial, lo que hace que no haya hoteles cerca de la misma.

Spiaggia dei Conigli – Italia

Es un tramo largo de arena fina y mar azul cristalino. Para llegar a ella, hay que caminar por un sendero angosto que consisten en caminos con una gran fauna, ya que es una área protegida, después de viajar como por 6 km en el camino que nos lleva al pueblo de Cape West.

Playa de La Concha – España

Se encuentra en San Sebastián; es de una fina arena dorada y en sus 1,350 metros de longitud, podemos practicar numerosas actividades deportivas, tales como surf, windsurf, piragüismo, bodyboard, voleibol o fútbol playa. Cuenta con varios picos, destacando El Pico del Loro en marea alta, ideal para la práctica de bodyboard.

Playa Ka’anapali – Hawaii

Es la playa más famosa de West Maui. Con 4,8 kilómetros de playas de arena blanca y aguas cristalinas, en su momento fue una de las mejores playas de Estados Unidos. Frente a los hoteles y complejos turísticos de Ka’anapali, este antiguo sitio de retiro de la realeza de Maui actualmente es un destino de vacaciones para todos.

Playa de Grace Bay – Islas Turcas y Caicos

Grace Bay es famosa por su arena blanca, sus aguas transparentes y su arrecife de coral. El área está poblada con condominios, resorts y restaurantes frente a la playa, con opciones de hospedaje de lujo, tratamientos de spa y excelente gastronomía.

Playa de Anse Lazio – Seychelles

La playa tiene unas aguas espectaculares con diferentes tonos de turquesa y, como muchas otras playas en las Seychelles, está bordeada por formaciones rocosas de granito, que también encontramos en la parte central de la playa.

Playas de Sydney – Australia

Australia es un país rodeado por los océanos Índico y Pacífico. Por eso sus playas son increíbles. Sydney es famosa por sus extensiones de arena dorada y su animada escena de playa.

Playa Eagle – Aruba

Es la playa más famosa de aquel país por su suave arena blanca; ofrece una hermosa vista del océano caribeño, tiene algunas cabañas de playa y puedes practicar una gran variedad de deportes acuáticos.

Playa Siesta – Florida

Para muchos, es la mejor playa que hay en todo Estados Unidos. Esta playa es famosa por su arena fina y cristalina, que atrae a visitantes de diversas partes del mundo. Además de la playa principal, Siesta Key alberga otras playas como Palmer Point Beach, Turtle Beach y Crescent Beach, ofreciendo a los turistas experiencias únicas en cada una.

Playa de Varadero – Cuba

La Playa de Varadero, también conocida como Playa Azul, es una de las más conocidas de toda Cuba. Cuenta con arena rosa y blanca y agua cristalina, por lo que es una de las playas más espectaculares del mundo.

Venezuela no se queda atrás

Los Roques: Este Parque, una semejanza de los atolones coralinos típicos del océano Pacífico, está constituida por aproximadamente 57 cayos de origen coralino y un gran número de bancos de arena dispuestos en forma de óvalo irregular alrededor de una laguna central de poca profundidad (1-8 m ), denominada Ensenada de Los Corales. Dos grandes barreras arrecifes conforman el archipiélago, las cuales constituyen los límites orientales y sur del archipiélago.

Coche - Isla de Margarita: Es una de tres grandes islas que conforman el estado Nueva Esparta en Venezuela. Las condiciones para la práctica del windsurf, kitesurf (brisas fuertes de más de 50 km/h con un mar sin olas) y de los carros vela pueden citarse entre las mejores del mundo.

Puede verse el efecto de las brisas fuertes y continuadas en la escasa vegetación de la isla, como puede verse en la imagen de San Pedro de Coche. En las carreteras puede practicarse el ciclismo, naturalmente, con protección solar para evitar una insolación, dada la ausencia de nubes a lo largo de todo el año. La temperatura, aunque elevada, resulta agradable por la fresca brisa marina, teniendo en cuenta que esa brisa arrecia, precisamente, en las horas de más calor durante la tarde.