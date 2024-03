¿Que es lo qué pasa en Haití? Estados Unidos tendría la respuesta

Actualmente, Haití se encuentra en una profunda crisis producto de las intervenciones militares, ayudas humanitarias fallidas y situaciones internas, las cuales han afectado significativamente su estabilidad.

Desde el asesinato del presidente de la nación, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021; decenas de sospechosos están recluidos en cárceles de Haití y otros once fueron procesados en Estados Unidos. Luego, el primer ministro, Ariel Henry, asumió el cargo en el año 2021.

Hoy en día, las bandas criminales solicitan su salida para el cese de la violencia. Mientras que, Henry se comprometió a dimitir, tras el establecimiento de un consejo presidencial de transición y la conformación de un nuevo gobierno.

Entre el 2021 y 2023, se han agravado los hechos de violencia y se desarrollaron los primeros esfuerzos internacionales para contribuir a la mejora de la contingencia.

El pasado 7 de marzo, el primer ministro, Ariel Henry, declaró el Estado de emergencia por un lapso de un mes al mantenerse la ola de violencia, desobediencia de las pandillas y el caos colectivo. La medida, regirá en todo el departamento del oeste del país caribeño hasta el miércoles 3 de abril. Además, está vigente entre las 18:00 PM y 05:00 AM (hora local) de los días jueves, viernes y sábado. También, aplica los domingos desde 20:00 PM hasta 05:00 AM (Hora local).

Cabe destacar que, el pasado 10 de marzo, entre las 02:00 PM y 03:00 PM (hora local) un helicóptero procedió a la evacuación de representantes del Departamento de Estado del país caribeño. Esto, se produce después de los tiroteos registrados en las inmediaciones de la misión diplomática.



Recientemente, se dio a conocer que Estados Unidos, aportará una suma de 300.000 millones a la misión en Haití, liderada por Kenia, de acuerdo a información suministrada por el primer ministro.

Durante una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) llevada a cabo en Kingston (Jamaica), Blinken manifestó: "Hoy anuncio que el Departamento de Defensa de Estados Unidos duplica su apoyo aprobado para la misión, de US$ 100 a US$ 200 millones. Y eso eleva el apoyo total de Estados Unidos a US$ 300 millones para este esfuerzo".

Este miércoles, el Comando Sur de los Estados Unidos decidió desplegar un Equipo de Seguridad Antiterrorista de la Marina, basándose en la “necesidad de protección a su embajada en Puerto Príncipe” y el “deterioro de seguridad en Haití”.

La medida fue solicitada por el Departamento de Estado; en aras de garantizar la seguridad y brindar un apoyo a los marines actuales, reseñó el Comando Sur mediante un comunicado.

Además, la embajada de EE.UU. está abierta y se mantiene operativa, apoyando a los ciudadanos estadounidenses y sumando esfuerzos por los haitianos, con la finalidad de garantizar una transición pacífica del poder.

Por su parte, el Departamento de Defensa de EE.UU. duplicó la financiación destinada a la misión de Apoyo Multinacional de Seguridad (MSS), colaborando de manera directa con los haitianos, kenianos y otros, con el objetivo de maximizar el despliegue en contribución con la Policía Nacional de Haití, para lograr el restablecimiento de la paz en el país caribeño.

Es importante mencionar que, los esfuerzos contemplan planificación, acceso de información, asistencia médica y transporte aéreo.

Por último, la dimisión del primer ministro, Ariel Henry, mantiene las expectativas sobre el posible nombramiento de un nuevo representante. Asimismo, se espera que el proceso se lleve sin mayores demoras, según lo expresado por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.