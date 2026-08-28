Iker Casillas sorprende al mostrar su “merienda venezolana” en redes sociales

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Iker Casillas sorprendió este jueves a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram dos imágenes relacionadas con la gastronomía venezolana. Y es que el exarquero del Real Madrid mostró unas arepas y acompañó la primera publicación con un mensaje sencillo: “Merienda venezolana”.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención por el particular momento elegido por Casillas para mostrar este plato típico del país. El español no ofreció mayores detalles sobre el origen de la merienda, pero dejó claro que las arepas formaron parte de su jornada.

Foto: @ikercasillas

Foto: @ikercasillas

Casillas y su relación reciente con Venezuela

La publicación llega después de un viaje que Iker Casillas realizó a Venezuela a comienzos de año. Como muchos recordarán, el exfutbolista fue captado en la vía hacia las costas de Cumaná, estado Sucre, y posteriormente con destino a la península de Paria.

En aquella ocasión, Casillas no publicó recuerdos de su visita en sus redes sociales. Ahora, meses después de ese viaje, sus imágenes disfrutando de una “merienda venezolana” vuelven a poner al país en sus publicaciones.