Robot humanoide chino supera récord de Usain Bolt en los 100 metros

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El desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial ha alcanzado un hito histórico sin precedentes en la pista de atletismo. El robot humanoide Tiangong Ultra, desarrollado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín, completó los 100 metros planos en un tiempo de 8.64 segundos. La marca rebasa por casi un segundo el récord mundial humano de 9.58 segundos que el jamaiquino Usain Bolt estableció en el Campeonato Mundial de Berlín en 2009.

El hito se registró en el marco de la jornada de clausura de la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. La competición reunió durante cinco días a miles de atletas mecánicos en Pekín, sirviendo como vitrina tecnológica y banco de pruebas para evaluar los avances de la industria en movilidad, balance y sistemas de control.

El camino hacia la marca histórica en Pekín

La progresión atlética mostrada por Tiangong Ultra durante el certamen evidenció el refinamiento de sus algoritmos de desplazamiento. En las rondas clasificatorias previas a la gran final de la categoría de tamaño grande, el autómata ya había avisado de su potencial al detener el cronómetro en 9.39 segundos y posteriormente en 8.86 segundos.

El evento denominado como las "Olimpiadas Robóticas" congregó a más de 2,000 autómatas pertenecientes a 666 equipos, en su gran mayoría de origen chino. La cita incluyó 51 disciplinas distintas que abarcaron desde competencias deportivas de velocidad hasta pruebas de tareas complejas en escenarios simulados de fábricas, oficinas, restaurantes y situaciones de emergencia.

Evolución de la inteligencia artificial encarnada

Para los desarrolladores e ingenieros presentes en la capital china, el certamen funcionó como una plataforma de pruebas pública para la denominada inteligencia artificial encarnada. Esta tecnología busca fusionar el software avanzado de IA con estructuras físicas capaces de percibir y actuar de manera autónoma en el mundo real.

Expertos del sector destacaron que el salto cualitativo respecto a la primera edición de los juegos ha sido notable en términos de fluidez y coordinación motora. Los avances exhibidos en la pista sugieren que la aplicación práctica de estos autómatas en labores del hogar, asistencia a adultos mayores e industria pesada se encuentra cada vez más cerca de masificarse en el mercado global.