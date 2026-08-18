Polémica de clase mundial con Hossam Hassan DT de Egipto

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Pese a que el Mundial 2026 terminó con una gran presentación de Egipto, su director técnico, Hossam Hassan, protagonizó un escándalo público luego de que sus dos esposas mantuvieran una acalorada discusión que terminó en agresiones físicas dentro de un exclusivo recinto de la costa norte egipcia.

El altercado se produjo en el restaurante de un hotel cuando Howaida Al-Gharabawi, primera esposa del exdelantero de los faraones y madre de sus cuatro hijos, y Dina Mustafa, conocida en medios y redes sociales como "Dan Adam" y segunda esposa desde 2015, se enfrentaron en un cruce de palabras que rápidamente escaló a los golpes.

Desmayo y denuncias de las dos esposas

Durante el caos de la confrontación, Hassan, de 60 años, sufrió un desmayo repentino y tuvo que ser asistido de emergencia por el personal médico. Ante la imposibilidad de contener la trifulca por parte de los testigos presentes, el personal del hotel requirió la presencia de los cuerpos policiales.

Las imágenes del seleccionador visiblemente afectado y desplomado en el lugar fueron difundidas rápidamente por los presentes, convirtiéndose en tendencia en la prensa local.

La intervención de Ibrahim Hassan, hermano gemelo de Hossam, resultó crucial para calmar la situación. Pese a que ambas mujeres consignaron denuncias formales por agresión ante las autoridades policiales, horas más tarde ambas partes retiraron los cargos para frenar las acciones ante los tribunales locales.