Hombre detenido tras intentar inmolarse en el consulado iraní de París

Recientemente, la policía francesa acordonó el consulado iraní en París (Francia), debido a la amenaza de un hombre de inmolarse. De inmediato, la policía envío unidades al área y levanto un perímetro de seguridad en las calles cercanas al consulado, el cual está situado próximo a la plaza del Trocadero, lugar muy turístico frente a la emblemática Torre Eiffel.

En este sentido, el sujeto fue detenido a las 14 horas, luego de negociaciones con la policía. Además, se dio a conocer que no poseía el supuesto cinturón de explosivos ni lo que parecía una granada en su mano.

Cabe destacar que la policía fue notificada luego de que un testigo "viera entrar a un hombre con una granada o un chaleco explosivo".

El diario Le Parisien, explicó que el individuo accedió al consulado alrededor de las 11:00 AM (hora local) y se retiró el abrigo, dejando entrever un cinturón artesanal.

De acuerdo a las versiones de los testigos, el hombre colocó varias banderas en el suelo del edificio y expresó que su "objetivo" era vengar la muerte de su hermano.

Mientras que la Prefectura de la Policía de París emitió un mensaje en el que exhortó a la población a evitar el tránsito por el sector de la calle Fresnel, en el distrito 16. Sin embargo, no precisó el motivo.

Asimismo, la red de transportes públicos detalló que el metro estaba cortado en el sector por motivos de seguridad.

El incidente se produce en medio de la tensión que se vive en Medio Oriente, tras el ataque de Irán a Israel, convirtiéndose en una ola de violencia sin presentes.