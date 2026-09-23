Coca-Cola estrena nueva imagen en Venezuela: estos son los cambios

Coca-Cola renovó su identidad visual y Venezuela ya forma parte de esta transformación. La compañía presentó un nuevo sistema gráfico que busca modernizar la apariencia de una de las marcas más reconocidas del mundo, sin modificar el sabor de sus productos.

La nueva imagen comenzó a implementarse en Venezuela desde el 21 de septiembre de 2026, de la mano de Coca-Cola FEMSA Venezuela, como parte de un despliegue que llegará progresivamente a distintos mercados de América Latina.

El rojo vuelve a tomar protagonismo

La renovación apuesta por reforzar los elementos que durante décadas han permitido identificar a Coca-Cola casi de inmediato. El característico rojo Coca-Cola, la cinta dinámica y el tradicional logotipo en caligrafía Spencerian adquieren una presencia mucho más marcada en los nuevos diseños.

La compañía explicó que la intención no es romper con su identidad histórica, sino construir una imagen más definida, dinámica y consistente en sus distintos puntos de contacto con los consumidores.

A escala global, el nuevo sistema visual también incorpora con mayor fuerza elementos como el Arden Square y la Dynamic Ribbon.

Uno de los cambios que más llamará la atención está relacionado con Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero Azúcar, que ahora comparten el icónico fondo rojo, aunque mantienen recursos propios para facilitar la diferenciación entre ambas opciones.

Coca-Cola Zero Azúcar tendrá un detalle clave

En el caso de Coca-Cola Zero Azúcar, la renovación incorpora una cinta dinámica negra que destaca en las latas, mientras que las botellas tendrán una tapa negra.

Este recurso busca hacer más sencilla la identificación del producto y, al mismo tiempo, mantener una conexión visual más directa con la identidad tradicional de Coca-Cola.

La transformación también contempla un sistema de tapas de colores. La Coca-Cola Sabor Original conservará la tapa roja, Zero Azúcar utilizará una tapa negra y Coca-Cola Light se distinguirá mediante una tapa gris.

Una campaña que también llegará a las calles

El cambio de imagen no quedará limitado a los envases. En Venezuela, Coca-Cola FEMSA anunció una campaña de publicidad exterior para acompañar el lanzamiento de la nueva identidad de Coca-Cola Zero Azúcar.

La estrategia contempla vallas digitales animadas en 3D, pantallas LED, paradas de autobús, publicidad en vía pública y plataformas digitales, además de colaboraciones con creadores de contenido.

La campaña estará acompañada por el mensaje “mismo gran sabor, nueva imagen”, una frase que resume el objetivo de la renovación: modificar la apariencia sin alterar el producto que los consumidores ya conocen.