NBA: ¿Tangana? Jugadores de Miami Heat se enfrentan por el campeón… del Australia Open

En el desarrollo del Australia Open 2024, existe un sitio en particular en el que se vive la emoción del primer Grand Slam del año y es en el vestuario del Miami Heat, equipo de la NBA, en el que hay una intensa discusión entre quienes serán los finalistas del torneo, entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

El debate está liderado por el estelar Jimmy Butler y su compañero de elenco Nikola Jovic, en el que incluso se abrió un espacio para las apuestas.

Según información del medio español Mundo Deportivo, Butler afirmaba en una entrevista que su amigo Alcaraz iba a ganar el certamen australiano, a lo que Jovic de inmediato intervino y replicó por su compatriota.

-¡Eh, hombre! No te metas. La pregunta es para mí. No te estoy engañando, él no va a ganar (refiriéndose a Djokovic)-, dijo Butler.

-Tú sabes quién es el mejor de siempre-, replicó Nikola Jovic.

-No de siempre, no de siempre, no de siempre…-, reiteró Butler varias veces.

-El mejor de siempre, seguro-, respondió el interior balcánico.

En medio de todo este dialogo ambos llegaron a un acuerdo en apostar, en el que la estrella del Heat dijo: "¿Cuánto quieres apostar?, mil dólares y me los tendrás que dar en dinero serbio", cerró Butler.