¿Cuándo se publicarán y cómo consultar los resultados de la lotería de visas 2025?

Si participaste en la lotería de visas 2025, aquí te contamos cuándo se darán a conocer los resultados este año y cómo podrás consultarlos.

¿Cuándo se publican los resultados de la Lotería de Visas 2025?

Las inscripciones para la lotería de visas de 2025 cerraron el 7 de noviembre del año pasado, y el sorteo se lleva a cabo este 2024. Los resultados se notificarán a partir del 4 de mayo en el sitio web del Programa de Visados de Diversidad para Inmigrantes.

¿Cómo consultar los resultados?

Para verificar si fuiste elegido:

Ingresa a la página oficial del programa. Proporciona la información solicitada: número de confirmación de 16 letras y números, nombre, apellido y año de nacimiento. Autentica el inicio de sesión y presiona la opción 'Submit' para consultar los resultados.

Los ganadores podrán iniciar el trámite en 2025, presentando los formularios de inmigración requeridos por el USCIS y posteriormente asistir a una entrevista en la embajada más cercana a su lugar de residencia.

¿Qué países pueden participar en la Lotería de Visas?

No todos los países pueden participar. Cada año, el gobierno estadounidense publica la lista de países cuyos residentes NO pueden aplicar debido a restricciones de migración. Para la Lotería de Visas 2025, los nativos de países como Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, y otros no fueron elegibles para aplicar.

Recuerda verificar si tu país está en la lista de elegibles antes de participar en futuras convocatorias.