NFL: Tom Brady lanza fuerte crítica contra los Quarterback con Patrick Mahomes de ejemplo

La NFL lleva siendo el mismo deporte básicamente desde sus orígenes, lo que ha cambiado son las reglas que implementan para proteger de una u otra forma a los protagonistas de uno de los deportes con más contacto en el mundo. En esa línea Tom Brady una de las grandes leyendas del deporte resaltó lo mediocre (en sus propias palabras) que está el juego actualmente, poniendo como ejemplo los contactos a los mariscales de campo.

Tom Brady que es una voz autorizada para hablar de la NFL por sus 6 anillos de campeón con Patriotas de Nueva Inglaterra y 1 más con Bucaneros de Tampa Bay, comentó en el podcast Let's Go que las reglas están protegiendo demasiado a los mariscales de campo y puso de ejemplo una acción en la que Patrick Mahomes recibe un fuerte golpe en una jugada de engaño donde el joven líder de Jefes de kansas City decidió correr.

Brady sobre la jugada de Mahomes a su invitado estrella Lawrence Taylor ex jugador... "Anoche hubo un golpe contra Patrick Mahomes cuando estaba corriendo y ni siquiera estaba fuera de los límites. Los quarterbacks necesitan aprender a deshacerse del balón". Y continuó en su exposición... "Necesitan aprender a leer las defensas para poder sacar el balón de sus manos. Yo siempre sentí que mi mejor protección era deshacerme del balón".

Por otra parte, el mismo Lawrence Taylor recordó que Brady en su tiempo de juego se vio favorecido por las reglas... "Tommy te has beneficiado de algunas de las reglas. No me vas a decir de la era incondicional en la que jugamos. ¡Tú te beneficiaste de las reglas!". Y resaltó que hoy en día, se le haría difícil jugar por el poco contacto que le permiten a los defensivos... "Me expulsarían. Me resultaría difícil jugar. Al final de la temporada les debería dinero".