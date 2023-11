Francis Ngannou reveló negociaciones para pelea de MMA y boxeo ante este rival (+Video)

Después una gran demostración en su estreno como boxeador, el africano Francis Ngannou ya tiene planes de regresar a la acción, pero lo haría en una pelea de híbrido entre pugilismo y artes marciales mixtas, según afirmó el legendario fajador de las MMA, Deontay Wilder sería su rival de turno.

“Yo estoy en negocios con PFL”, dijo Ngannou en entrevista con Brian Custer para The Last Stand. “Tengo contrato con ellos. Yo le debo una pelea a PFL. Así que cualquier cosa que ellos digan, no es mentira”.

Y hablando específicamente de lo que se ha dicho sobre una pelea con Deontay Wilder con reglas mixtas de MMA y boxeo, Ngannou admitió que sí hay pláticas al respecto.

“Y en segundo lugar, de que hay conversaciones para tener una pelea con reglas mixtas con Deontay Wilder también es cierto”, dijo Ngannou. “Incluso, desde antes de esta pelea (con Tyson Fury) estuvo tocándose ese tema”.

También, en una serie de preguntas y respuestas rápidas Francis Ngannou dijo que es más grande una pelea con Deontay Wilder que con Anthony Joshua.