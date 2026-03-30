Oficial: La NFL elige a Las Vegas para albergar el Super Bowl LXIII

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La NFL ha confirmado que "la ciudad que nunca duerme" volverá a ser el epicentro del fútbol americano mundial. El lunes, la liga anunció formalmente que el Allegiant Stadium, hogar de los Las Vegas Raiders, ha sido elegido como la sede del Super Bowl LXIII, programado para febrero de 2029.

Con esta designación, Las Vegas recibirá su segundo partido de campeonato en un lapso de apenas cinco años, un movimiento que subraya la confianza de la liga en la infraestructura y la capacidad de entretenimiento de la ciudad nevadense.

Un regreso tras el éxito de 2024

El Allegiant Stadium, una joya arquitectónica inaugurada en 2020 y conocida como "la nave espacial", ya demostró su valía en febrero de 2024. En aquella ocasión, el Super Bowl LVIII dejó una huella imborrable cuando los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers en un dramático final de tiempo extra.

Aquel encuentro no solo destacó por lo deportivo, sino por el despliegue logístico que implicó llevar el evento a una de las ciudades más turísticas del mundo. Sin embargo, un dato curioso quedó para la posteridad: la asistencia oficial fue de 61,629 espectadores, la cifra más baja para un Super Bowl fuera de las restricciones por la pandemia.

Esto no se debió a falta de interés, sino a la capacidad limitada del estadio en comparación con los colosos habituales de la liga.

El impacto de Las Vegas en la rotación de sedes

La elección de Las Vegas para 2029 refuerza la estrategia de la NFL de rotar su evento insignia entre destinos de clase mundial que ofrecen una experiencia integral para los aficionados (hotelería, vida nocturna y conectividad). Desde un punto de vista periodístico, esto marca la transición definitiva de Las Vegas: de ser una ciudad antes "vetada" por las apuestas, a convertirse en el socio más lucrativo de la liga.

El camino hacia el Super Bowl LXIII

Antes de que el trofeo Vince Lombardi regrese al desierto, la NFL ya tiene trazada su ruta de paradas obligatorias por estadios de última generación:

2027 (SB LXI): SoFi Stadium, Los Ángeles.

2028 (SB LXII): Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

La confirmación de 2029 cierra un ciclo de planificación que garantiza a la NFL estabilidad y escenarios de primer nivel para la próxima media década.