Amenaza de huelga en la NFL: Los dueños autorizan la contratación de árbitros de reemplazo

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La National Football League se encuentra en un punto crítico de su relación con quienes imparten justicia en el campo. Según informaron Kevin Seifert y Kalyn Kahler de ESPN, los dueños de los equipos han dado luz verde para iniciar la contratación de árbitros de reemplazo. Esta medida surge ante el preocupante estancamiento en las negociaciones con la Asociación de Árbitros de la Liga (NFLRA).

Con el convenio colectivo actual programado para vencer el próximo 31 de mayo, la oficina del comisionado no ha querido perder tiempo. La liga ya ha elaborado una lista de oficiales provenientes del fútbol americano universitario y tiene previsto iniciar sus capacitaciones el 1 de mayo, preparándose así para un escenario de cierre patronal que podría afectar el inicio de la pretemporada y la campaña regular.

El abismo en las cifras

La disputa no es solo por centavos, sino por una visión distinta del valor de los oficiales en una liga que genera miles de millones de dólares. Por un lado, la NFL ha puesto sobre la mesa un contrato de seis años con un incremento salarial anual promedio del 6.45%.

Sin embargo, el sindicato mantiene una postura firme exigiendo un aumento del 10% anual y un fondo adicional de 2.5 millones de dólares para gastos de marketing. Según reportó Tom Pelissero de NFL Network, esta última cifra es un punto de honor para los oficiales, quienes buscan una compensación justa por el uso de su imagen y la profesionalización de su labor fuera del terreno de juego.

Más allá del dinero

El dinero es solo una parte de la fricción. La NFL busca implementar cambios estructurales en la gestión de su personal que la asociación de árbitros considera inaceptables:

Evaluación por rendimiento: La liga propone que las asignaciones para los juegos de playoffs se basen estrictamente en métricas de desempeño, eliminando el peso de la antigüedad.

Periodos de prueba: Los dueños quieren extender el tiempo de evaluación para los nuevos contratados de tres a cinco años.

Capacitación intensiva: Se busca reducir el "período muerto" de la temporada baja para obligar a los árbitros a asistir a más sesiones de entrenamiento.

El fantasma del "Fail Mary" y 2012

El temor de los aficionados y jugadores no es infundado. La última vez que la NFL recurrió a árbitros de reemplazo fue en 2012, un periodo recordado como uno de los más caóticos en la historia moderna de la liga.

Aquel conflicto alcanzó su punto máximo de infamia durante el partido de lunes por la noche entre los Green Bay Packers y los Seattle Seahawks. En la jugada final, conocida como el "Fail Mary", los oficiales de reemplazo concedieron un touchdown de victoria a Seattle tras una recepción simultánea que debió ser interceptada. La contradicción fue tal que dos árbitros señalaron veredictos distintos al mismo tiempo en la zona de anotación. La indignación pública fue tan masiva que el paro terminó apenas unos días después del incidente.

Si la liga y el sindicato no logran un acuerdo antes de junio, la NFL corre el riesgo de repetir una historia que puso en duda la integridad competitiva del deporte más popular de Estados Unidos.