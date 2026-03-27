Entre el éxito y los tribunales: Puka Nacua es acusado de agresión y conducta discriminatoria

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El estelar receptor de Los Angeles Rams, Puka Nacua, se encuentra en el centro de una tormenta legal tras ser demandado por agresión. La denuncia civil, presentada esta semana en Los Ángeles, alega que el jugador realizó declaraciones antisemitas y agredió físicamente a una mujer durante las celebraciones de la pasada víspera de Año Nuevo.

La demandante, identificada como Madison Atiabi, y su abogado, Joseph Kar, sostienen que Nacua profirió un insulto antisemita que le causó una profunda angustia emocional mientras se encontraban en la zona de Century City. Además, la demanda incluye cargos por violencia de género y negligencia, pintando un panorama preocupante sobre el comportamiento del deportista fuera del emparrillado.

Los detalles del incidente

Según los documentos judiciales obtenidos inicialmente por TMZ, el conflicto escaló cuando el grupo se trasladaba en una furgoneta más tarde esa misma noche. Atiabi afirma que Nacua la mordió con tal fuerza que le dejó marcas visibles de dientes en el hombro. La demanda también alega que el receptor no se detuvo ahí, sino que también mordió el pulgar de una amiga de la demandante durante el trayecto.

La respuesta de la defensa

La representación legal de Nacua ha reaccionado rápidamente a las acusaciones. Su abogado, Levi McCathern, negó de forma categórica que su cliente haya utilizado lenguaje de odio o realizado expresiones antisemitas. Respecto a las lesiones físicas denunciadas, McCathern intentó restarle gravedad al asunto describiendo las mordeduras como una "simple broma" o un comportamiento lúdico que fue malinterpretado.

Sin embargo, este no es el primer contacto de Nacua con controversias de esta índole. El pasado diciembre, el jugador ya se había visto obligado a ofrecer disculpas públicas tras realizar un gesto vinculado a estereotipos antisemitas durante una transmisión en vivo por internet, un antecedente que podría pesar en la opinión pública.

Brillantez en el campo, incertidumbre en el contrato

Este escándalo llega en el momento más inoportuno desde el punto de vista profesional. Puka Nacua ha sido uno de los receptores más productivos en la historia moderna de la NFL. Seleccionado por los Rams en la quinta ronda del Draft de 2023 proveniente de BYU, su ascenso ha sido meteórico:

Líder de la liga: La temporada pasada acumuló 129 recepciones (líder de la NFL) para 1,715 yardas y 10 touchdowns.

Dominio en postemporada: Mantuvo su nivel en los playoffs, liderando nuevamente con 24 recepciones para 332 yardas.

Gracias a este rendimiento, Nacua es elegible para una extensión de contrato durante esta temporada baja, un acuerdo que los analistas proyectan que lo situaría entre los receptores mejor pagados de la historia. No obstante, los Rams no han anunciado avances en las negociaciones, y queda por ver cómo afectará este proceso legal la disposición de la franquicia para comprometer una inversión multimillonaria en el jugador.