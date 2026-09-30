"No hay excusas": Jerry Jones arremete contra la gestión del reloj en el colapso de Dallas

El propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, no ocultó su enorme frustración y apuntó directamente contra su cuerpo técnico. Tras la agónica derrota por 34-31 ante los Baltimore Ravens, el directivo dejó claro que la pésima e injustificable gestión del reloj en los últimos segundos fue el factor que les costó el partido.

El estallido del propietario

Durante su programa de radio semanal, Jones fue implacable al evaluar los catastróficos segundos finales del encuentro. Lejos de proteger a sus entrenadores, exigió responsabilidad por dejarle tiempo en el reloj a Baltimore tras lograr el empate.

Al tiermpo que dejó claro que no tienen argumentos sólidos (el cuerpo de entrenadores) para justificar el desastre táctico. Para Jones, las fallas son innegables y exigió ajustes inmediatos.

“No hay ninguna explicación que nos satisfaga. Ninguna”, sentenció el dueño de la franquicia con evidente molestia. “Cometimos errores durante ese tiempo. No hay duda al respecto. Pero sí hay una evaluación de cómo no volver a cometer los mismos errores”, advirtió el directivo.

El colapso en los segundos finales

El desastre estratégico comenzó cuando Dallas, perdiendo 31-28, llegó a la yarda dos de Baltimore con 23 segundos restantes. Un pase incompleto de Dak Prescott y un castigo de salida en falso de Luke Schoonmaker complicaron todo el panorama ofensivo.

Prescott acarreó el balón hasta la yarda cinco y el entrenador Brian Schottenheimer quemó su último tiempo muerto con 14 segundos. La orden de la banca fue buscar un pase rápido o deshacerse del balón inmediatamente.

Prescott optó por lanzar el balón fuera del campo y consumió apenas cuatro segundos. Esto permitió que el pateador Brandon Aubrey empatara el juego, pero dejó siete fatídicos segundos en el reloj para los Ravens.

La sentencia de Baltimore

La defensiva de Dallas, dirigida por el coordinador novato Christian Parker, colapsó en el momento más crítico. Dejaron el centro del campo totalmente vulnerable ante el ataque de urgencia comandado por el estelar Lamar Jackson.

Jackson aprovechó la pasividad defensiva y conectó un veloz pase de 27 yardas con Zay Flowers. Esto preparó el escenario perfecto para que Tyler Loop silenciara a los Cowboys con un gol de campo de 56 yardas en el último segundo.

Tras 25 años como asistente, Schottenheimer ahora enfrenta un intenso escrutinio como entrenador principal. Tanto él como Parker están bajo la lupa de los aficionados, la prensa y, evidentemente, de la alta directiva de Dallas.

Optimismo divisional pese al tropiezo

A pesar del trago amargo y los errores señalados, Jones prefiere ver el panorama general con cierto optimismo. “Saldremos fortalecidos de esta experiencia con Baltimore y de lo que nos sucedió al final del partido”, reflexionó el dueño.

Con un récord de 1-2, Dallas tuvo un respiro en la NFC Este gracias a la derrota de Filadelfia ante Chicago. Además, los New York Giants perdieron a su mariscal Jaxson Dart por el resto de la temporada regular.

Esta situación mantiene a los Cowboys vivos en la pelea divisional de cara a su próximo duelo ante los Houston Texans (0-3). “Estamos en plena lucha. La salud y la disponibilidad son factores importantes, y esto es solo el comienzo”, concluyó Jones.