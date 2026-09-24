NFL multa a Kyle Juszczyk por una polémica celebración

La liga estadounidense de fútbol americano volvió a aplicar mano dura respecto a los festejos dentro del terreno de juego. La NFL sancionó con una multa de $14,926 dólares al experimentado fullback de los San Francisco 49ers, Kyle Juszczyk, tras catalogar como una "demostración ofensiva" su gesto durante la victoria de su equipo ante los Miami Dolphins.

El jugador, popularmente apodado "Juice", celebró una jugada imitando el acto de beberse una cerveza de un solo trago. Sin embargo, la acción no fue bien recibida por las autoridades disciplinarias de la competición, quienes le notificaron formalmente la penalización económica mediante una carta en la que argumentaron la falta de decoro en su actuar.

"Su imitación de beber una cerveza de un trago constituyó una demostración ofensiva y podría interpretarse razonablemente como de mal gusto", expresó la NFL en el comunicado enviado al jugador.

Apelación en marcha y debate en la liga

Tras recibir la notificación de la liga, Juszczyk y su equipo de agentes confirmaron que ya han presentado una apelación formal para impugnar la sanción recibida. El jugador sostiene que el gesto fue una simple interacción inofensiva con la tribuna en medio de la intensidad del encuentro.

La severidad de la multa ha reavivado el debate en redes sociales y entre los aficionados de los 49ers, quienes consideran excesivo el criterio del comité disciplinario frente a las celebraciones en el emparrillado. Mientras el proceso de apelación sigue su curso, el veterano jugador se enfoca en el calendario regular de San Francisco.