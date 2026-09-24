De goleador histórico a pateador: El ambicioso plan de Harry Kane

El histórico goleador inglés Harry Kane ha revelado uno de sus sueños más ambiciosos y sorprendentes fuera del balompié. El actual delantero del Bayern Múnich confesó su seria intención de convertirse en pateador de la NFL en el futuro.

Para lograrlo, el capitán de Inglaterra planea una ingeniosa transición a través de la Major League Soccer norteamericana. Esta audaz movida podría consolidarlo como una figura deportiva verdaderamente única en el exigente mercado de los Estados Unidos.

Un puente hacia los emparrillados

A sus 33 años, el atacante vive un momento excepcional, sumando 73 goles y perfilándose como candidato al Balón de Oro. Sin embargo, su inmensa admiración por la leyenda Tom Brady ha mantenido viva su pasión por el fútbol americano.

“Si en el futuro llego a la MLS, podría haber una forma de conectar ambos deportes”, explicó el talentoso jugador.

El calendario de ambas ligas norteamericanas podría facilitarle intentar esta hazaña sin precedentes en la élite del deporte mundial.

La técnica secreta desde el punto penal

El exjugador del Tottenham Hotspur encuentra una enorme similitud entre cobrar faltas en el fútbol y ejecutar goles de campo. Kane asegura que la presión mental y la mecánica del golpeo en los penaltis son perfectamente adaptables a la NFL.

“La técnica es muy similar; con entrenamiento, estaría más cerca de ese deporte que de cualquier otro”, detalló con entusiasmo.

Por supuesto, reconoció que dar el salto definitivo requeriría entre seis meses y un año de preparación exclusiva y rigurosa.

Un proyecto a mediano plazo

Aunque la idea de brillar en los estadios de la NFL le fascina, Kane mantiene los pies sobre la tierra. El delantero aclaró que esta sorprendente transición dependerá de su motivación cuando transcurran unos cinco o seis años más. Por el momento, su enfoque principal sigue estando en el fútbol europeo y en los duros compromisos con su selección. De hecho, Inglaterra se prepara para un crucial duelo sabatino por la Liga de Naciones frente a España, campeona mundial.

Fidelidad bávara en el presente

Antes de pensar en cruzar el Atlántico, el goleador británico tiene asuntos pendientes de gran relevancia en el viejo continente. Actualmente, transita su cuarta campaña en Alemania, donde ya ha conquistado un par de codiciados títulos de la Bundesliga. El propio jugador reveló que se encuentra "bastante cerca" de firmar una jugosa extensión contractual con el gigante bávaro. Queda claro que, mientras el sueño americano espera pacientemente, la implacable máquina goleadora de Múnich tiene mucha historia por escribir.