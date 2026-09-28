New York Giants adquiere a J.J. McCarthy vía traspaso desde los Vikings

Los New York Giants han concretado una de las transacciones más impactantes de la temporada en la NFL. La franquicia neoyorquina alcanzó un acuerdo con los Minnesota Vikings para adquirir vía traspaso al mariscal de campo de primera ronda J.J. McCarthy, según reportaron los reconocidos insiders de la liga Adam Schefter, Mike Garafolo e Ian Rapoport.

La directiva de los Giants se vio obligada a actuar de emergencia en el mercado tras confirmarse que el pasador Jaxson Dart quedará fuera por lo que resta de la temporada regular. Ante este escenario adverso, la llegada de McCarthy busca darle estabilidad inmediata a la posición de mariscal de campo en el esquema ofensivo del equipo.

Un nuevo comienzo para J.J. McCarthy en Nueva York

El mariscal de campo, quien llegó a la liga respaldado por sus credenciales universitarias y seleccionado en la primera ronda del Draft por los Vikings, afronta ahora un cambio de aire definitivo en su carrera profesional. Su salida de Minnesota le otorga la oportunidad de asumir un rol de peso en uno de los mercados de mayor exigencia en el deporte estadounidense.

"Con Jaxson Dart fuera durante la temporada regular, New York adquiere a McCarthy para ayudar a consolidar su cuerpo de mariscales de campo. Una incorporación sumamente intrigante", destacaron los reportes de la prensa especializada tras conocerse los detalles de la operación.

El movimiento le brinda al cuerpo técnico de los Giants un pasador con movilidad, potencia de brazo y margen de desarrollo, factores clave para mantener competitiva a la franquicia durante el resto del calendario regular.