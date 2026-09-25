NFL: Patriots del venezolano Borregales visitan a los Jaguars por Meridiano Televisión

La pantalla de Meridiano Televisión transmitirá un emocionante encuentro de la NFL entre los New England Patriots y los Jacksonville Jaguars el próximo domingo 27 de septiembre a las 8:00 pm. Ambos conjuntos llegan a este compromiso de la Semana 3 con un récord de 1-1.

El duelo contará con una alta expectativa para los venezolanos, tras el destacado rol del pateador criollo Andy Borregales, quien viene de ser pieza clave en el último triunfo de New England. El caraqueño aportó ocho puntos en la victoria de su equipo, tras convertir dos de tres intentos de gol de campo.

En lo que va de campaña, el venezolano acumula 12 puntos en total, registra 3-4 en goles de campo con un remate máximo de 50 yardas en la Semana 1 frente a Seattle y una efectividad perfecta de 3-3 en puntos extras.

El doble reto de la ofensiva de New England

Para este compromiso, Nueva Inglaterra busca estabilizar un ataque terrestre que mostró destellos en la Semana 2, impulsado por jugadas explosivas como el touchdown de 39 yardas del novato TreVeyon Henderson.

Sin embargo, el juego por tierra de los Patriots aún no alcanza su punto dominante como el año pasado, pese a sus 122.5 yardas por partido se ubica como la décima mejor corriendo en la nación.

Pero el otro problema es el ataque aéreo, los Patriots tienen un promedio de 179.5 de yardas por pase, el séptimo peor de la liga en estas dos primeras semanas. Drake Maye, solo ha lanzado un pase de touchdown, ha completado 37-55 intentos de pase (67% de efectividad), pero el número alarmante es que ha lanzado 4 intersecciones este año, la mitad que en todo 2025.

Las trincheras son la tarea pendiente para Jacksonville

Por el lado de los Jaguars, las claves del partido pasan de forma directa por el rendimiento en las trincheras. Tras caer 20-13 ante los Denver Broncos el domingo pasado, la prioridad para Jacksonville será corregir las deficiencias mostradas tanto en la línea ofensiva como en la defensiva.

En dicho encuentro, la defensiva de los Broncos asedió de forma constante a Trevor Lawrence, incomodándolo y restándole efectividad a la ofensiva a medida que transcurrían los minutos. Del mismo modo, la línea defensiva de los Jaguars no logró presionar a Bo Nix, dándole demasiado tiempo para operar en el bolsillo.

El reto no será menor frente a una línea defensiva de New England que destaca por su físico y persistencia, y que buscará incomodar a Lawrence desde la primera jugada. Asimismo, la defensiva de los Jaguars debe aprovechar la juventud de Drake Maye quien es propenso a cometer errores bajo presión.

Una rivalidad con historia

Según la data de la NFL, este choque marcará el reencuentro de ambas franquicias tras su último enfrentamiento el 20 de octubre de 2024 en el Estadio de Wembley, en Londres, donde Jacksonville se impuso 32-16.

Asimismo, representa la primera visita de los Patriots a Jacksonville desde el 16 de septiembre de 2018, fecha en la que cayeron 31-20 ante los Jaguars en la temporada regular.

Pese a las dos derrotas,0 la balanza histórica favorece ampliamente a Nueva Inglaterra con un récord general de 12-3 (8-2 en temporada regular y 4-1 en postemporada). Aunque en Jacksonville, el balance de los Patriots se reduce a 3-2 en temporada regular y 3-3 en general.