NFL: La insólita multa que desató la furia de las estrellas en el fútbol americano

El estelar receptor de los Cincinnati Bengals, Ja'Marr Chase, ha alzado la voz en nombre del vestuario para criticar duramente a la directiva de la NFL. El motivo central de su molestia son las recientes e implacables multas económicas impuestas por la liga debido a las inofensivas celebraciones en el campo.

Una multa de campeonato

Chase reveló este jueves que fue sancionado económicamente tras festejar efusivamente un touchdown durante la victoria dominical sobre los Houston Texans. Su gran delito fue recrear un famoso movimiento de la lucha libre profesional que no le causó ninguna gracia a la liga.

El receptor emuló el icónico "Codazo del Pueblo", una histórica maniobra popularizada por la superestrella de Hollywood y leyenda de la WWE, Dwayne "The Rock" Johnson. "Es literalmente como una llave de lucha libre", reclamó el talentoso jugador a los medios presentes.

El llamado al sindicato

Ante esta creciente ola de castigos, Chase considera que es momento de que las figuras de peso dentro del campeonato tomen cartas en el asunto. El jugador dejó claro que los deportistas no pueden seguir aceptando estas decisiones disciplinarias sin presentar resistencia.

"Aquí es donde las superestrellas tienen que contactar a la Asociación de Jugadores (NFLPA) y luchar por nuestro dinero", sentenció el receptor. A su juicio, solo con el respaldo de grandes nombres del deporte podrán detener lo que consideran un abuso burocrático.

Atados de manos

El sentimiento generalizado entre los atletas es de frustración y de una notable impotencia frente al enorme poder sancionatorio de la liga. Chase confesó que las opciones de protesta son mínimas y que quejarse públicamente representa un riesgo adicional.

"Realmente no puedo hacer mucho al respecto. Es decir, podemos quejarnos, pero ni siquiera creo que podamos tuitear sobre ello porque nos multan", explicó. Para concluir, reiteró que la única salida viable es conseguir que un jugador de élite lidere esta batalla en el sindicato.