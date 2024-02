NFL: La innovadora acción para celebrar el mes de la Herencia Hispana previo al Super Bowl

La temporada 2023 de la National Football League (NFL) está a pocos días de terminar con la celebración de la edición 58 del Super Bowl. Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, medirán fuerzas el próximo domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium en la ciudad de Paradise, Nevada, a las 19:30 hora de Venezuela, y a las 15:30 hora local.

De esta manera, la NFL lanzó una nueva propuesta para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en toda la presente campaña. La innovadora acción lleva por nombre “Por La Cultura”, la cual destacará a jugadores, entrenadores y personal latinos de los equipos, celebrando la excelencia latina y compartiendo historias auténticas de la comunidad.

Dicha iniciativa constó de diversas actividades durante los diversos meses de la presente temporada, diseñadas exclusivamente para celebrar “la cultura Latina". Para comenzar la temporada con “Por La Cultura”, la Liga lanzó un nuevo video, titulado en inglés “The Celebration” (“La Celebración”). El spot televisivo incluye al actor galardonado, artista intérprete y fanático de la NFL Anthony Ramos, y resalta cómo el futbol americano acoge a distintas culturas, une a la sociedad e inspira a la juventud.

“Es crítico que nuestro contenido, mercadeo y asociaciones reflejen, celebren y sirvan cada aspecto de la diversidad de nuestra población”, dice Marissa Solís, vicepresidente senior de marca global y mercadeo al consumidor de la NFL. “Somos afortunados que contamos con una de las fanaticadas hispanas más grandes de cualquier deporte en nuestro país. Y es por eso que nos emociona tener contenido enfocado que realza las contribuciones e impacto que tienen los latinos en nuestro deporte”.

Buscan el “empoderamiento” latino

Además, la NFL se enorgullece de trabajar con varias organizaciones que marcan la diferencia para los Latinos en diversos frentes. La liga tiene afiliaciones con Hispanic Alliance for Career Enhancement (HACE), Latinas in Tech, Latinx in Sports, y We Are All Human para subrayar su compromiso de educar y empoderar a los Latinos mientras buscan crecer y desarrollarse profesionalmente en los campos que eligieron.