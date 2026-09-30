La NFL conquista Brasil: Más de 24 millones de espectadores vieron el triunfo de Baltimore

La fiebre de la NFL traspasó fronteras para hacer historia en suelo sudamericano. El dramático choque entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys, disputado en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, no solo paralizó a Brasil. Este emocionante encuentro destrozó absolutamente todos los récords de audiencia para un partido internacional.

Un cierre de película y números históricos

La apretada victoria de Baltimore por 34-31 mantuvo a los fanáticos al borde del asiento. Según los datos oficiales de Nielsen, la transmisión a través de la cadena CBS registró un impresionante promedio de 24.9 millones de espectadores.

La tensión alcanzó su punto máximo en los instantes finales y decisivos del juego. Cuando Tyler Loop conectó un agónico gol de campo de 56 yardas en la última jugada, la audiencia televisiva se disparó drásticamente.

Esa espectacular definición, que selló el triunfo de los Ravens, concentró un pico superior a los 30 millones de espectadores. Esto convirtió al duelo en el partido de la Semana 3 más visto por CBS desde el año 2014.

Dejando atrás a la competencia internacional

Este monumental registro en Río de Janeiro superó con creces otras apuestas globales recientes de la liga. El enorme alcance demostró el inmenso potencial que tienen estas dos populares franquicias en el mercado internacional.

Como referencia, el duelo entre 49ers y Rams jugado en Australia por Netflix promedió 18.5 millones en la Semana 1. Esa misma cifra la igualaron Chargers y Chiefs el año pasado en su visita a Brasil transmitida por YouTube.

El crecimiento es aún más aplastante si se compara con las transmisiones habituales por cable. Los seis juegos internacionales de la campaña pasada emitidos por NFL Network promediaron apenas 6.2 millones de televidentes.

Efecto dominó para la televisión

El rotundo impacto del partido en el Maracaná benefició enormemente a toda la programación dominical de CBS. La enorme expectativa generada por el evento internacional arrastró a una gran cantidad de televidentes durante todo el día.

Su cartelera doble promedió unos sólidos 21.45 millones de espectadores en total. Gracias al impulso del juego en Brasil, se consolidó como la transmisión doble de septiembre más vista por la cadena desde 2014.

El futuro global de la liga

Con este nuevo y altísimo listón establecido en Río, las miradas ya se centran en el resto del calendario. La NFL aún tiene programados siete partidos internacionales para lo que resta de esta emocionante temporada.

Entre los duelos más esperados destaca el choque entre Indianapolis y Washington en la ciudad de Londres. Además, se confirmó que cinco de estos próximos encuentros internacionales serán transmitidos de forma exclusiva por NFL Network.

La agenda también incluye a Nueva Inglaterra contra Detroit en Múnich para el 15 de noviembre a través de Fox. Finalmente, México vibrará con el duelo entre Minnesota y San Francisco el 22 de noviembre por la cadena NBC.