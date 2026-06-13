Saldo de la inauguración del Mundial en México: 19 detenidos y 11 policías heridos

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La jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México culminó con un saldo oficial de 19 personas detenidas y 11 policías lesionados. Los incidentes ocurrieron en el marco del partido inaugural entre México y Sudáfrica, marcando un inicio tenso para la justa deportiva.

Disturbios cerca del estadio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que implementó un gran operativo alrededor del Estadio Ciudad de México, antes conocido como Azteca. A pesar del fuerte despliegue de elementos, se registraron choques violentos con grupos de manifestantes embozados.

Estos individuos atacaron a los uniformados lanzando piedras, petardos y diversos objetos contundentes, dejando a 11 oficiales heridos. De estos efectivos lesionados, seis requirieron traslado hospitalario de emergencia para ser atendidos por contusiones severas.

En la misma zona deportiva, antes de que el balón rodara, las autoridades lograron interceptar y detener a cuatro personas (dos hombres y dos mujeres). El motivo del arresto fue intentar ingresar al recinto deportivo portando boletos falsos.

Protestas sociales y detenciones breves

Las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula también fueron escenario de movilizaciones de maestros y colectivos de familiares de desaparecidos. Estas protestas, sumadas a la notable ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, marcaron el contexto sociopolítico del evento.

Por los actos vandálicos y enfrentamientos, la policía detuvo a ocho personas que fueron presentadas ante las autoridades ministeriales. Asimismo, otras cuatro personas fueron llevadas ante un juez por alterar el orden público y afectar las vialidades.

A pesar de la gravedad de los reportes y las agresiones contra los cuerpos de seguridad, el desenlace legal fue sumamente breve. La dependencia de seguridad capitalina confirmó mediante un comunicado que todos los detenidos en estos altercados fueron liberados posteriormente.

Operativo en el Fan Fest capitalino

La seguridad también se reforzó fuertemente en el 'Fan Fest' instalado en la plancha del Zócalo, donde se congregaron miles de aficionados. En este punto clave de la ciudad, se desplegó a más de 11,000 agentes para mantener el orden.

Durante la masiva celebración en el centro histórico, los elementos de seguridad lograron identificar y capturar a un hombre y dos mujeres. Tras la detención, los agentes consiguieron recuperar un total de 36 teléfonos celulares que habían sido robados a los asistentes.

Seguridad garantizada para el torneo

La SSC aseguró que los operativos especiales se mantendrán vigentes y con alta intensidad para los próximos encuentros que albergue la capital. A la par, prometieron no descuidar y mantener la vigilancia operativa habitual en las 16 alcaldías de la ciudad.

Mientras la capital evalúa los daños de la inauguración, el torneo organizado en conjunto con Estados Unidos y Canadá avanza hacia otras sedes. El próximo encuentro en territorio azteca se disputará este domingo en Monterrey, donde chocarán Suecia y Túnez.