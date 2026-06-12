Mundial 2026: Ancelotti libera a Brasil de esta regla previo al partido con Marruecos

Suscríbete a nuestros canales

El director técnico de la selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, compareció este viernes ante los medios en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y no dudó en abordar uno de los temas más culturales y, a la vez, polémicos del entorno de la Verdeamarela: las famosas celebraciones con baile tras cada anotación.

"Carletto" fue enfático al señalar que, si bien la FIFA implementó nuevas normativas para la edición 23 del torneo, principalmente enfocadas en mitigar la pérdida de tiempo en el cronómetro, ninguna de ellas restringe la libertad creativa de los futbolistas al festejar. "Cualquier jugador puede hacer lo que quiera con respeto a todo el mundo", reseñó EFE sobre lo que dijo el entrenador.

"En las nuevas reglas no está prohibido bailar", enfatizó Ancelotti de forma contundente el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al estreno mundialista de su equipo.

El fin de una vieja polémica

Las coreografías o dancinhas de los jugadores brasileños han estado históricamente bajo la lupa del balompié internacional. En citas previas, como la de Catar 2022, estos festejos generaron debates encendidos en el ecosistema del fútbol.

Diversos futbolistas y exjugadores de otras nacionalidades han tildado estos actos como "irrespetuosos" hacia el rival en turno. Pese al rechazo de algunos detractores, estos bailes gozan de una enorme aceptación entre la fanaticada de su país y se convierten en fenómenos virales inmediatos a través de las redes sociales.

La hoja de ruta del Pentacampeón

La selección brasileña, que disputará la totalidad de su fase de grupos en territorio estadounidense, está lista para iniciar su camino en busca de la sexta estrella tras la inauguración global del torneo ocurrida el pasado jueves.

El calendario oficial de Brasil dentro del Grupo C queda estructurado de la siguiente manera: