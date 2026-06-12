Mundial 2026: Gianni Infantino se burla de Italia por no estar en la Copa del Mundo

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Y un día al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se le ocurrió que era un momento idóneo para ironizar con la ausencia de una selección histórica en el Mundial 2026. Se trata de Italia, quien por tercer mundial consecutivo no dijo presente en la fiesta mundialista.

El mandatario del máximo organismo del fútbol mundial dejó entrever un eventual incremento de los participantes en la cita mundialista de 48 a 64 selecciones.

Fue justo ese momento cuando utilizó al combinado italiano como referencia porque "quizás" en ese contexto sí lograría clasificarse, tras tres ediciones sin meterse.

"Por ahora disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican", expresó en declaraciones a la televisión brasileña CazéTV en la previa del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

La posibilidad de un Mundial de 64 selecciones

Infantino volvió a dejar el tema sobre la mesa sobre una Copa del Mundo con más selecciones e incluso reflexionó en las opciones que se abren para este escenario.

"El punto es que incluso con 64 equipos no necesariamente habría más partidos, o bien habría el mismo número de partidos pero con una participación cada vez más amplia de selecciones de todo el mundo. No lo sé", dijo.

Sus declaraciones sobre la "Azzurra" han sido muy debatidas entre los que consideraron sus palabras fuera de lugar por el cargo que ejerce y por aquellos que creen que solo es un chiste sin mucho sentido.

Lo cierto es que el Mundial 2026 ya sigue su curso y este sábado 13 de junio se presentará una de las selecciones más esperadas, en este caso Brasil, que se medirá contra Marruecos por el Grupo C.