Canadá inauguró el Mundial 2026 con una fiesta multicultural que conquistó Toronto

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa escribiendo capítulos históricos y este viernes fue el turno de Canadá de mostrar su carta de presentación ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Toronto se convirtió en el epicentro de la fiesta futbolística con una ceremonia inaugural llena de color, música, tecnología y una poderosa representación de la diversidad cultural canadiense.

El espectáculo se realizó en el BMO Field, escenario que abrió sus puertas para recibir a miles de aficionados que llegaron desde distintos rincones del mundo para presenciar el debut de Canadá en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 empezó con fuerza en Canadá

La música fue la gran protagonista de la ceremonia. La FIFA reunió a varios de los artistas más reconocidos de Canadá para encabezar un espectáculo que mezcló distintos géneros, culturas y generaciones.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Alanis Morissette interpretó el himno nacional canadiense ante un estadio completamente entregado. La cantante, considerada una de las artistas más influyentes surgidas del país, recibió una de las mayores ovaciones de la jornada.

Junto a ella brillaron Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, quienes transformaron el recinto en una auténtica celebración multicultural.

Cada actuación estuvo acompañada por coreografías, efectos visuales y escenografías diseñadas para representar la diversidad que define a la sociedad canadiense.

Un espectáculo inspirado en la diversidad cultural

A diferencia de la ceremonia realizada en México, que apostó por referencias a las culturas prehispánicas y tradiciones latinoamericanas, Canadá decidió centrar su narrativa en el concepto de inclusión y multiculturalidad.

La FIFA había adelantado que el diseño visual estaría inspirado en un mosaico artístico basado en el trofeo de la Copa del Mundo, una idea que cobró vida durante el espectáculo mediante proyecciones, iluminación y presentaciones musicales que representaron la cultura.

La puesta en escena destacó por la combinación de elementos tradicionales y tecnología de última generación, creando una experiencia visual que reflejó el carácter moderno y diverso de Canadá ante una audiencia global.