Mundial 2026: ¡Escándalo! Canadá le niega la visa a un reconocido y estelar futbolista

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Una nueva polémica se hace presente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Este viernes 12 de junio, se dio a conocer la noticia de que Thomas Partey, una de las figuras de la selección nacional de Ghana, se perderá el primer partido de su equipo, que se disputará este miércoles 17 de junio en Toronto, Canadá, escenario donde Ghana se medirá a Panamá.

La razón de la ausencia del exjugador de Arsenal y Atlético de Madrid es que el país le ha negado la entrada, ya que en julio de 2025 la Policía Metropolitana de Londres lo acusó de cinco cargos de violación, y uno de agresión sexual. Del mismo modo, en febrero del presente 2026, fue acusado de otros dos cargos de violación.

Si bien Thomas Partey se ha declarado inocente de todas las acusaciones, y aunque todavía no se ha llegado a un veredicto final, el gobierno canadiense indica que "si ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá", por lo que, aunque el futbolista todavía no ha sido condenado, decidieron negarle la entrada.

La FIFA se pronunció sobre la situación, aclarando que este tipo de politicas son responsabilidad total de los países, por lo que no tienen ningún tipo de poder en este caso. "La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país", reza el texto.