F1: ¡Batacazo del Cavallino Rampante! Ferrari contrata a este histórico piloto para sacudir el circuito

Luego de que se generó una gran ola de rumores de que la escudería italiana Ferrari tendría un nuevo piloto para la campaña 2025, luego de que se conociera que no renovarían al español Carlos Sainz Jr. al terminar este curso que aún no comienza. Varios nombres se decían, pero uno en particular cobró más fuerza y este jueves se confirmó lo que se presumía.

Y es que el "Cavabllino Rampante" anunció a través de sus redes sociales que el británico Lewis Hamilton será conductor para la campaña del año que viene, dando un mensaje contundente de que quieren competir por el campeonato.

"La Scuderia Ferrari está contenta de anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varias temporadas", precisó el mítico equipo en un comunicado difundido unos minutos después de que Mercedes anunciara su salida al final de la temporada 2024.

Hamilton de 39 años dejará la escudería alemana tras estar con ellos por doce temporadas en la que ha cosechado grandes éxitos, ganando seis de sus siete títulos mundiales. El piloto había renovado en agosto por dos temporadas, hasta finales de 2025, pero disponía de una cláusula que le permitía salir antes.