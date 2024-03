Así queda la clasificación para el Gran Premio de Australia con otra pole de Max Verstappen

El neerlandés Max Verstappen, líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Australia, el tercero del año, que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne; donde el español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará junto a él desde la primera fila y Lando Norris de McLaren lo hará desde el tercer puesto.

Checo Pérez había conseguido quedar en el tercer puesto de la clasificación, pero una sanción por molestar a Hülkenberg en la Q1 le bajó tres puestos por lo que deberá recuperar en la carrera ese lugar.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), arrancará décimo en la tercera carrera del año.

Verstappen, de 26 años, firmó su trigésima quinta 'pole' en la F1, la tercera de la temporada, al dominar la calificación disputada este viernes, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 5.278 metros de la pista de Melbourne en un minuto, 15 segundos y 915 milésimas, 270 menos que Sainz y con 359 de ventaja sobre 'Checo'.

Alonso, que se quedó a un segundo y 637 milésimas -al igual que los anteriores, con el neumático blando-, saldrá desde la quinta fila, al lado de su compañero, el canadiense Lance Stroll, que arranca noveno en Australia.

Uno de los más emocionados fue Carlos Sainz, quien regresó a correr desde su apendicitis que sufrió un día antes del GP de Jeddah. El español comentó que buscará un buen puesto en la carrera de este domingo en Australia.

De la perdida Jeddah a este P2 en dos semanas, ¡qué viaje! Muy contento porque al venir aquí no estaba seguro de lograrlo, pero hemos ido progresando en cada sesión y lo he dado todo para conseguir la pole. ¡Mientras no tenga dolor, lucharé por un buen resultado en la carrera!