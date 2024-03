¡Volaron! Seis ganadores de stakes que destacaron en sus briseos

Los ejemplares clásicos son ajustados con mayor exigencia para sus venideros compromisos en los stakes del año 2024, este lunes varios ganadores selectivos mostraron sus avances en condición atlética, destacando en sus ejercicios. Particularmente se detallan seis ejemplares que por la forma en la que se movieron este lunes son de tener presentes a la hora de reaparecer en cualquier compromiso público.

Last Samurai (Malibu Moon) 1200 en 1.15.0 en el Hipódromo Oaklawn Park. Entrenado por D.Wayne Lukas. Es ganador del Oaklawn Handicap (G2) de 2022 en el mismo hipódromo. Viene de arribar sexto en el Whitney Stakes (G1) de Saratoga en agosto de 2023.

Chateau (Flat Out) 800 metros en 46.4 en Belmont Park. Lo entrena Rudy Rodríguez. Fue ganador del Tom Fool Handicap de 2021 en Aqueduct. Viene de ganar un Claiming en 1.200 metros el 19 de febrero en Aqueduct tambien.

Gold Phoenix (Belardo) 1000 metros en 1.00.0 en Santa Anita Park. Lo entrena Philip D´Amato. Es ganador de la Frank Kilroe Mile (G1) en 2023. Su última actuación fue un cuarto lugar en la Breeders´Cup Turf de Santa Anita Park en noviembre de 2023.

There Goes Harvard (Will Take Charge) 1000 en 60.1 en Santa Anita Park. Lo entrena Michael McCarthy. Fue ganador de la Hollywood Gold Cup en 2022. Viene de arribar en el quinto lugar en el Santa Anita Handicap (G1) el 4 de marzo pasado.

Elm Drive (Mohaymen) 800 en 47.1 en Santa Anita Park. Lo entrena Philip D´Amato. Ganador del Sorrento (G2) en 2021 y del Monrovia S. (G3) en 2023. Viene de arribar en el segundo en Las Cienagas (s) en 1.300 mts. sobre grama en Santa Anita Park.

Rocket Can (Into Mischief) 600 en 36.2 en Payson Park. Lo entrena Bill Mott. Fue ganador del Holy Bull (G3) de 2023. Viene de llegar en el noveno puesto en el Kentucky Derby de 2023. Aparece inscrito para reaparecer este sábado 16 de marzo en la décima carrera de Oaklawn Park en un Allowance Optional Claiming de $62.000

Estos seis ejemplares pueden marcarse como equinos a seguir en sus próximos compromisos en atención al desempaño satisfactorio que mostraron en sus movimientos en privado de este lunes 11 de marzo de 2024.