La campeona Just F Y I encabeza el grupo de yeguas estelares que llegan a la cría japonesa

En Japón, el espectáculo hípico no se limita a las pistas; la cría del purasangre es una política de Estado para el turf nipón. Sus establecimientos más notables se nutren constantemente de sementales y yeguas madre de linaje excepcional, un proceso evolutivo que les ha permitido alcanzar el éxito en los escenarios internacionales más exigentes.

Recientemente, un selecto grupo de ganadoras de Grado 1 en Estados Unidos llegó a suelo japonés para iniciar su nueva etapa en la reproducción. Estas atletas, que en su momento brillaron en los hipódromos estadounidenses, ahora tienen la misión de aportar su genética para procrear a los futuros campeones del hipismo asiático y mundial.

Un plantel de lujo con sello de Grado 1

Según datos del portal Archie Brooks Racing, de un contingente de trece yeguas ganadoras de eventos selectivos que arribaron a Japón, cinco de ellas destacan por haber vencido en la máxima categoría (G1).

El grupo de élite está conformado por:

Be Your Best (IRE) (Muhaarar (GB)): Ganadora del Gamely Stakes (G1).

Excellent Truth (IRE) (Cotai Glory (GB)): Vencedora del Diana Stakes (G1).

Just F Y I: Campeona dosañera y ganadora de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1), hija del triplecoronado Justify. (vendida en $4.5 millones para Japón, en las ventas de Fasig-Tipton de Noviembre 2025).

Sacred Wish (Not This Time): Ganadora del Matriarch Stakes (G1).

Tenma (Nyquist): Vencedora del Debutante Stakes (G1).

Además de estas figuras, otras destacadas ganadoras selectivas también se encuentran en territorio nipón: Intricate (Gun Runner), Kinza (Carpe Diem), Morticia (Twirling Candy), Spaliday (More Than Ready), Special Wan (Belardo-IRE), Taxed (Collected) y Waves Of Mischief (Into Mischief).