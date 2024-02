Aquí el Best Bet y los Tips para el Pick Six Gulfstream Park 01-02-2024

Este jueves continúa la emoción de las carreras de caballos en el Championship Meet de Gulfstream Park y el principal escenario hípico de Florida ofrece nueve competencias.

En la reunión hípica de Gulfstream Park, para este jueves se han programado seis carreras sobre superficie sintética o tapeta, dos sobre grama y solo una sobre la pista principal de arena.

La carrera mejor rentada de la tarde es la cuarta en el orden, un Maiden Optional Claiming de $50.000 y donde precisamente inicia el multitudinario juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del interesante Pick Six correspondiente al jueves 1 de Febrero de 2024.

Cuarta Carrera. 7 For The Chief. Tiene carreras que lo acreditan y José Luis Ortiz insiste. 5 Flat Top Box. Vuelve Irad y se acercó bastante en su anterior. 3 Song On The Radio. Si lo dejan marcar la carrera a su ritmo puede sostenerse hasta el final.

Quinta Carrera. 8 She´s So Bearrish. Lo hizo bien en su penúltima en los cuatro codos, nos agrada para mantenerse en la punta todo el recorrido. 5 Mad Madame Mim. Viene de buen placé en atropellada y la distancia la favorece. 2 Grey Princess. Cuadra efectiva, viene de ganar en grupo de mayor clasificación.

Sexta Carrera. 3 Rebelde. Llegó muy cerca con Irad Ortiz Jr., que regresa a su lomo. 6 Uranium. Intentará hacerse inalcanzable desde temprano y lleva buena monta.

Séptima Carrera. 7 Warda. Ganó muy bien sobre la tapeta, repite jockey, recorrido y agrupación. 1 Laconia. Con Sáez buscará la vanguardia desde la salida y puede crecerse. 3 Sharp Eyes. Ha corrido ante ejemplares superiores, la monta es una promesa, cuidado.

Octava Carrera. 1 Extendo. Otra oportunidad para el panameño Sáez de salir disparado por la baranda y mantenerse ganancioso. 5 Comedy Town. El tordillo viene de New York y ha ejercitado bastante bien para este compromiso. 9 Loco Abarrio. La combinación del apellido Abarrio con el jockey Irad Ortiz Jr., es subliminal.

Novena Carrera. 7 Echo Lane. Se entendió a la perfección con Junior Alvarado sobre esta superficie. Se ha medido a potros superiores. Correrá como nuestro Best Bet para el Pick Six de este jueves en Gulfstream Park.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el Pick Six del 01-02-2024:

4a) 3-5-7

5a) 2-5-8

6a) 3-6

7a) 1-3-7

8a) 1-5-9

9a) 7