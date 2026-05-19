Sanción histórica: Este equipo queda fuera de los playoffs de Championship por espionaje

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El mundo del Championship se ha visto sacudido por una decisión disciplinaria sin precedentes: el Southampton ha sido expulsado de la final de los playoffs tras admitir haber espiado las sesiones de entrenamiento de sus rivales.

Como consecuencia directa de esta medida, el Middlesbrough —quien fue eliminado previamente por el Southampton— ha sido readmitido en la competencia y ahora se enfrentará al Hull en el icónico estadio de Wembley este sábado, en la lucha por conseguir el ansiado ascenso a la Premier League.

Detalles de la infracción

La English Football League (EFL) emitió un comunicado contundente tras la resolución de una comisión disciplinaria independiente. La sanción no se limita únicamente a la expulsión del torneo actual; el club también enfrentará una deducción de cuatro puntos de cara a la próxima temporada.

Las razones detrás de esta severa penalización incluyen:

Filmación no autorizada: El club admitió haber utilizado tecnología para grabar entrenamientos privados de otros equipos.

Reincidencia: Además del caso contra el Middlesbrough, la EFL confirmó que existen cargos adicionales por haber observado sesiones de entrenamiento previas a los encuentros contra el Oxford y el Ipswich.

Evidencia física: El caso salió a la luz cuando miembros del cuerpo técnico del Middlesbrough detectaron a un integrante del staff del Southampton grabando una práctica con un teléfono móvil.

La postura del Middlesbrough y el futuro del caso

El Middlesbrough ha expresado su satisfacción ante la resolución de la comisión. En un comunicado oficial, el club señaló: "Creemos que esto envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en lo que respecta a la integridad y la conducta deportiva".

Por su parte, el Southampton, que descendió de la Premier League la campaña pasada, no se ha quedado de brazos cruzados. El club ha confirmado que apelará las sanciones impuestas. La EFL ha indicado que ambas partes están trabajando para asegurar que la audiencia de apelación se lleve a cabo este miércoles.

Dada la premura del calendario, la EFL advirtió que, dependiendo del veredicto final de dicha apelación, podría producirse un nuevo cambio en la programación del partido decisivo del sábado.